Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ''Okulum Kütahya'' Projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; ''Okulum Kütahya'' Projesi çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma ekipleri, alan/branş öğretmenleri ve ilçe koordinatörleri tarafından Kütahya'nın ilçeleriyle birlikte okul dışı öğrenme ortamları belirlendi ve derslerin kazanımları ile okul dışı öğrenme ortamlarının ders-mekân kazanım ilişkilendirmesi yapıldı. Ayrıca bu mekânların fotoğrafları çekildi. Kılavuzun daha anlaşılır olması için okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesine göre okul dışı öğrenme ortamları renk etiketleriyle sınıflandırıldı.