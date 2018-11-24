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Ölmek üzere olan köpek vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gözleri görmeyen köpek açlıktan ölmek üzereyken duyarlı bir hayvansever tarafından son anda kurtarıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözleri görmeyen köpek açlıktan ölmek üzereyken duyarlı bir hayvansever tarafından son anda kurtarıldı.


Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi kırsalında hayvansever Necdet Demirat, bulduğu yavru köpeği su içirdikten sonra veterinere götürdü. Gözleri görmeyen ve açlıktan ölmek üzereyken bulunan köpek, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Necdet Demirat "Besleme yapmak için Çardaklı Mahallesi kırsalına gitmiştik. Burada bu yavru köpeği hastalıktan gözleri kapalı şekilde açlık ve susuzluk halinde ölmek üzereyken bulduk. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek çarşı içerisine getirdik. İlçe Tarım ve veterinerlere götüreceğiz. Yol güzergahında gelirken çeşmelerden su içirdim. Çünkü açlıktan ve susuzluktan halsiz haldeydi. İki gözü de görmüyor. Burada veterinerlere götüreceğiz. En son çare Tavşanlı Belediyesi bakım evine teslim edeceğiz. Çünkü burada şimdilik klinik yok" dedi.

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