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Olta balıkçılarına denetim

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Kureyşliler Barajı’nda balık tutanlara yönelik denetim yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kureyşliler Barajı'nda balık tutanlara yönelik denetim yapıldığı bildirildi.


Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince, Kureyşler Sulama Barajı'nda inceleme ve denetim gerçekleştirdik. Balıkçılarımıza su ürünleri kanununa aykırı hareket edilmemesi konusunda uyarılarda bulunup, aykırılık tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerimiz belli periyotlarla devam edecek'' ifadeleri kullanıldı.

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