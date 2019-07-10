Ömer Halisdemir'in kabrine kadar pedal çevirecekler

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen 'Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu' kapsamında dün İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Kütahya'ya ulaştı.

İstanbul'dan yola çıkan profesyonel bisikletçiler, Bursa'nın ardından Kütahya karayolu boyunca pedal çevirerek kent merkezine geldi. Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, tur kapsamında 30 bisikletçi ile dün İstanbul'dan yola çıktıklarını ifade etti. İllerden aldıkları toprakları Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştıracaklarını anlatan Okur, "Bisiklet turumuzun ikinci günündeyiz ve yaklaşık 200 kilometre yol katettik. Güzergahımız üzerindeki şehirlerde ziyaretler yapıyoruz. Buralardan topraklar alıyoruz ve bu toprakları şehidimizin kabrine götürüyoruz. Şehidimizi her daim unutmayacağımızın farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Kütahya'dan start vererek Afyonkarahisar ve Konya üzerinden yola devam edeceğiz. 15 Temmuz'dan önce şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'ye ulaşmayı hedefliyoruz. Yol güzergahlarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştık" diye konuştu.