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Ömer Köse DPÜ'ye veda etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı olarak emekli olan Ömer Köse için veda töreni düzenlendi.


Törene Ömer Köse ve ailesinin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Genel Sekreter Vekili Atilla Batur, Üniversitenin Daire Başkanları ile Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı personelleri katıldı.


Törende ilk sözü alan Rektör Kazım Uysal “Ömer Bey'in üniversitemizde emekleri çok. İnşallah bundan sonra hem belediye hem de Kütahya genelinde aynı hizmetleri yapacaktır. Hep birlikte el ele çalışacağız. Bu çerçevede bize katkısının daha fazla olacağına inanıyor, bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum” dedi.


Mensubu olmaktan gurur duyduğu Dumlupınar Üniversitesinden ayrılmaktan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Ömer Köse, “İnşallah bundan sonraki görevim yapacağımız hizmetlere vesile olacaktır” dedi.

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