Ömer Toraman'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Polis Evi'nde düzenlenen resepsiyona; Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mehmet Burak Bilgili, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Kenan Eskin, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Şaban Başoğul, askeri erkan ve mülki erkan, protokol üyelerinin eşleri, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri katıldı.

Katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali Ömer Toraman, “Özel bir günde, özel bir coğrafyada bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Afyonkarahisar'da başlayan Büyük Taaruz'un Kütahya'da Başkomutan Meydan Muharebesi ile zafere ulaştığını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, savaşın yaşandığı Altıntaş ve Dumlupınar'ın çok kıymetli bir coğrafya ve bölgenin tamamının ise abide olduğunu söyledi.

Zafere ev sahipliği yapan Kütahya'da Zafer Bayramı'nın daha farklı bir anlamı olduğunu ifade eden Vali Toraman, “Layıkıyla idrak edip şehitlerimize, büyük kahramanlara layık olabilmek lazım. Bir hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle bunu yapmaya çalıştık. Daha yapılacak çok şey var; hep beraber daha güzellerini yapma gayretini göstereceğiz” diye konuştu.(EFE-)