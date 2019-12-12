Önce spor, sonra ders

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, İlkokul öğrencileri, derse spor yaptıktan sonra başlıyor.

Pazarlar İlkokulu öğrencileri, 'Spor yap, zinde kal' projesi' kapsamında düzenli fiziksel aktive alışkanlığını kazandırmak amacıyla her sabah spor ve yürüyüş yapıyor.

Okul bahçesinde bir araya gelerek sabah sporu yapan öğrencilere okul yöneticileri öğretmen ve veliler de eşlik ediyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sabah sporu ders zili çalmadan önce başlıyor. Isınma hareketlerini başarıyla yapan öğrenciler daha sonra egzersiz hareketleriyle vücutlarını ve beyinlerini rahatlatarak derse zinde bir şekilde giriyor.

Oukulun ikinci sınıf öğrencilerinden İrem Vurgun, Mehmet Eren Torun, Hatice Eslah Cantürk spor yaparak sağlıklı yaşam için sporun önemine vurgu yaptılar.

Spor yap, zinde kal proje sorumlusu sınıf öğretmeni Nezaket Karaduman, "Öğrencilerimizin başarılı olmaları için Spor yap, zinde kal projesini başlattık. Sabah spor yapmanın derslere daha verimli olduğunu gördük. Sabah spor yapmayı öğrencilerimiz sevdi" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Pazarlar İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, 'Spor yap, zinde kal' projesi kapsamında her sabah yaptıklarını ve hava şartlarının uygun olmadığı zaman okul içerisinde yaptıklarını belirtti.

Dertli, Öğrencilerin spor yaparak sağlıklı yaşam için sporun önemini fark etmeleri amacıyla etkinliğin önemini vurgularken öğrenci ve öğretmenler kadar velilerin de ilgi gösterdiğini ifade etti.