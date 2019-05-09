“Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Moymul Ortaokul önünde düzenlenen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliğinde, önceliğin yayalara ait olduğu bir kez daha uygulamalı olarak öğrencilere ve yayalara gösterildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve kurum amirlerinin katılımlarıyla, Moymul Ortaokulu önündeki “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliğinde yaya geçidinde araçlar durdurularak yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde araçlara broşürler dağıtıldı. Jandarma ve polis trafik ekipleri vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili broşür dağıtıp bilgilendirilirken, çocukların trafikte nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda yönlendirildi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, konu ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaya geçişi önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda ilçemizde de zaman zaman bilinçlendirme çalışmaları, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugünkü Trafik Haftası kapsamında yaptığımız çalışma buna bir örnektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı öncelikli hedef alarak bu çalışmaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bundaki hedef trafik kazalarını azaltmak ve yaya güvenliğini azaltmaktır. Bu projenin amacına ulaşmasını temenni ediyorum" diyerek bu kapsamda çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Öğrenciler ise yaya geçişi uygulamasının çok güzel olduğunu ve sık sık yapılması gerektiğini ifade ettiler. Bazı öğrenciler de polisin olmadığı yaya geçişlerinde sürücülerin dikkatsiz davrandıklarını da belirttiler.

Düzenlenen etkinliğe, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, İlçe Jandarma Komutan vekili Teğmen Mükremin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, daire amirleri ve vatandaşlar da katıldı.