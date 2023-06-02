Örencik İlk ve Ortaokulu'nda eğitsel ve sportif faaliyetler

Örencik köyündeki etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, İlçe Milli Eğitim müdürü Bilal Şen, İlçe Gençlik Spor Müdürü Umut Işık'ta katıldı.

Etkinlikte öğrenciler çeşitli yarışmalar ve sportif faaliyetlerle eğlenceli bir gün yaşadılar. Bu arada protokol üyeleri yer yer çocukların oyunlarına eşlik ettiler.