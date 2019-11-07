İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Organik ıspanak ilgi görüyor

Kütahya’nın Simav ilçesindeki halk pazarında satılan organik ıspanaklar yoğun ilgi görüyor.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki halk pazarında satılan organik ıspanaklar yoğun ilgi görüyor.


Simav'a bağlı Gökçeler köyünde ıspanak yetiştiren üretici Ali Ertekin, "Kendi yetiştirdiğimiz ıspanaklarımızı elimizle dikimini yapıyoruz. Makine kullanımı ve ilaçlama yapmıyoruz. Çapa yaparak içindeki otları temizliyoruz, kazımı ve kesimini de elimizle yapıyoruz” dedi


Ispanak müşterisi Tülay Aksu, güvenilir satıcılardan sebze aldıklarını belirtti. Aksu, “Ispanak Simav'da yenilir, ıspanak yemek isteyenler Simav'a gelip alsınlar” ifadelerini kullandı.


Ispanak üreticisi Nurşen Ertekin, "Ispanağı çapa yaparak yabani otlarından temizliyoruz. Kendi üretimimiz olan ıspanak tarlasında hayvansal gübre kullanıyoruz. Organik olan sebzelerimizi gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz, Simav ıspanağında ilaçlama yapılmıyor ” diye konuştu.


Bu arada, Simav Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kontrol edilen köy ürünlerinin sağlığa zararlı olmadığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.