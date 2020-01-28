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Orgeneral Asım Gündüz'ün kabri onarıldı

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı Kütahyalı Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri Kütahya Valisi Dr.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Kütahyalı Orgeneral Asım Gündüz'ün kabri Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın girişimlerinin ardından, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği tarafından onarıldı.


Kütahya İlinden Yetişenler Derneği (KİYD) Genel Başkanı Süleyman Çankaya, İstanbul Zincirlikuyu'daki kabrin bakım ve onarımının KİYD İstanbul Şube Başkanı Ömer Sülün ve yönetim kurulu üyeleri tarafından yaptırıldığını söyledi.


Vali Toraman, Orgeneral Asım Gündüz'ün kabrinin onarımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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