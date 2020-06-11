Orhan Ayaz resitali evleri şenlendirdi

Pandemi dönemi sağlık alanında verdiği hizmet ile farkını ortaya koyan KSBÜ, sunduğu müzikal şölen ile evdeki vatandaşları şenlendirdi. İzleyiciler yazdıkları yorumlar ile bu hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversiteSİ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Orhan Ayaz konseri büyük beğeni topladı. Konser başlamadan önce selamlama konuşması yapan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, TRT Ankara Radyosu Ses ve Piyano Sanatçısı Ayaz için, senelerce TRT'de keyifle izlediğimiz önemli bir sanatçı vurgusunu yaptı.

Rektör Kavuncu, KSBÜ Instagram hesabına misafir olduğu için Ayaz'a teşekkür ederek, “Bugün seni üniversitemizin değerli öğrencileri, personelleri, akademisyenleri ve hemşehrilerimiz de dinliyor. Sen diye konuşuyorum. Lütfen izleyiciler bunu yadırgamasınlar. Çünkü seninle dostluğumuz uzun senelere dayanıyor. Kütahya'nın iftiharısın. Bizler için çok anlamlısın. Bu arada Kütahya'nın ikinci devlet üniversitesiyiz ve doğrusu bütün KSBÜ mensupları üniversitemizle gurur duyuyor. Herkese güzel bir akşam geçirmelerini temenni ediyorum. Bu vesileyle insanlarımız bir araya geldiler. Mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ayaz, piyano eşliğinde sunduğu resital ile izleyicilerden büyük beğeni topladı. İzleyiciler sunulan hizmetten dolayı, canlı yayın esnasında teşekkür yorumları ilettiler.