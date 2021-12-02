Orhanlar Barajı tamamlandığında 6 bin 330 dekar araziyi sulayacak

Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Orhanlar Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 6 bin 330 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orhanlar Barajı'nda dipsavak, memba batardosu, enjeksiyon işleri yol ve gövde dolgu imalatları tamamlandı. Temelden yüksekliği 33,2 metre, su depolama kapasitesi 3,26 milyon metreküp olan Orhanlar Barajı'nın tamamlanmasıyla, 2021 fiyatları ile dekar başına bin 200 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine 7 milyon 600 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor.