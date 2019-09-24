Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinelen bilgiye göre, Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyü bahçelerinde ot ve çalılarla kaplı alanda yangın çıktı.

Yangınla ilgili ihbar geldiği andan itibaren bölgede nöbette bulunan ekipler tarafından yangın yerine 10 dakika içinde intikal edildiğini belirten Orman Bölge İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, "Emet ilçemiz Eğrigöz Bahçeleri mevkiinde otluk ve çalılık alandaki yangının ormanlık alana doğru ilerlemesi ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile önlendi. Yangına 3 adet arazöz, bir su tankeri ve Emet Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile birlikte müdahale edildi. Ekiplerimizin bir saatlik çalışması sonucu, yangının bahçelerin hemen karşısında bulunan karaçam ormanlığına sıçraması önledi'' ifadelerini kullandı.