Orman Bölge Müdürlüğü personellerine hizmet içi eğitim

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğü personellerine yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Emet ilçemizde Termal Otel Resort'ta yapılan Sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik düzenlenen eğitime, Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı Mehmet Koç ve Basın Müşaviri Mümin Dönmez katıldı. Daire Başkanı Koç, eğitimin verimli olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi'' ifadeleri kullanıldı.