Orman Bölge Müdürlüğünde çevre düzenlemesi

Orman Bölge Müdürlüğü binasının hizmete alınmasıyla çevre düzenleme çalışmaları kapsamında mavi ladin, ehrami karaçam, altuni mazı ve dağ çamı olmak üzere toplam 116 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerekli peyzaj çalışmaları yapılarak uygulama aşamasına geçildiğini söyledi.

Müdür Hasan Keskin, “Artık Bölge Müdürlüğü binamızın ön kısmı çeşitli türlerdeki boylu fidanların dikimi ile güzelleşecek. Verdiğimiz hizmetin aynısını hizmet binamızın dışarıya yansımasında da örnek teşkil edecek şekilde düzenliyoruz. İsteğimiz yeşil alanları ve yarına sağlıklı şekilde emanet edilecek ormanları ile güzel bir Kütahya. Buna katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Tüm personele hassasiyet ve titizlikle yürüttükleri çalışmalarından dolayı teşekkür eden Müdür Keskin, boylu fidanlarının ilkinin dikimini gerçekleştirdi. Etüd Proje Başmühendisi Osman Gökhan Soyak, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Yeşildağ Orman İşletme Şefi Niyazi Hakan Dinkçi dikim esnasında Bölge Müdürü Hasan Keskin'e eşlik etti.