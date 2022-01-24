Orman Bölge Müdürlüğü'nden Aslanapa Belediyesi'ne hibe araç

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nden hibe olarak alınan, Hıllux 4X4 aracın Aslanapa Belediye Başkanlığına teslim edildiği bildirildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden hibe olarak alınan, Hıllux 4X4 aracın Aslanapa Belediye Başkanlığına teslim edildiği bildirildi.
Hibe aracın ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Tarım ve Orman Bakanlığına yapmış oldukları girişimler sonucu Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden hibe olarak alınan, Hıllux 4X4 aracın Belediyeye teslim edildiğini belirtti.