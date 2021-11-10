Orman Bölge Müdürü Kayıran: “Bizler ne yapacaksak beraber yapacağız”

Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda idari kadro ile bir araya gelen Bölge Müdürü Kemal Kayıran, çalışma prensiplerinden bahsederek, ormancılık faaliyetleriyle ilgili yapılan çalışmalarda disiplin konusuna da ayrıca özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Ekip ruhu ile çalışmanın önemine değinen Müdür Kayıran.“ Bizler ne yapacaksak beraber yapacağız. Üzerimize düşen ne varsa hazırız. Görev alanımız içinde bulunan sahaları kontrol edelim, tüm faaliyetleri yerinde görelim, bir ayağımız sürekli arazide olsun. Özellikle dikili satış bölmelerini takip edelim. Damgaları mutlaka tamamlayalım, çalışmalarımıza bu noktada hız verelim” dedi.

Kayıran, yangın konusuna da değindi ve yangın ve iş başı eğitimlerinin önemi üzerinde durdu. Toplantıda daha sonra 11 Kasım 2021 günü kutlanacak olan Milli Ağaçlandırma Günü programı görüşüldü. Tüm İşletme Müdürlükleri fidan dikim lokasyonlarındaki çalışmaları aktararak, hızla hazırlıkların sürdürüldüğünü bildirdiler. Şube Müdürleri de kendi görev alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.