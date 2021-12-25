Orman Bölge Müdürü Kayıran: “Ekip olabilmek önemli bir olgudur”

Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Emet Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Orman İşletme Müdürlüğü idari kadrosu tarafından karşılanan Bölge Müdürü Kayıran, İşletme Müdürü Osman Aksoy'u makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müdür Kayıran, daha sonra İşletme Müdür Yardımcısı ve Orman İşletme Şeflerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Emet Orman İşletme Müdürlüğündeki toplantıda Orman İşletme Şeflerinden tek tek çalışmaları hakkında bilgiler alan Bölge Müdürü Kemal Kayıran, İşletme Müdürü Osman Aksoy'dan da genel konular hakkında sunum aldı.

Kayıran, toplantıda yaptığı konuşmada, “Ekip olabilmek önemli bir olgudur. Eğer bir yerde bir başarı var ise bu ekip olabilmenin ve el birliği ile çalışmanın sonucudur. Bizler ormanlarımızı gelecek nesillere en iyi ve en sağlıklı şekilde taşımak için emek veriyoruz. Yaptığımız bu güzel çalışmaların başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız da. Ekip çalışmasında başarılar birlikte kutlanır, başarısızlıktan ise birlikte ders çıkarılır. Biz başarılı olup, hem kendimizin hem ormanlarımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü idari binasında yapılan tadilat çalışmalarını da yerinde gören Müdür Kayıran, tüm personele kolaylıklar diledi.