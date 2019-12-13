Orman Bölge Müdürü Keskin: Problemlere karşı çözüm odaklı olunmalı

Ilıca Eğitim Tesisleri'nde yapılan yılsonu değerlendirme toplantısına Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube ve İşletme müdürleri ile kurum avukatı katıldı. Toplantıda 2019 yılı çalışmaları değerlendirilerek, 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Genel Müdürlüğü 2020-2022 Dönemi Döner Sermaye Bütçesi Hazırlık Toplantısı'nda görüşülen konuları şube ve işletme müdürlerine aktardı.

“Şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenirlilik, verimlilik, katılımcılık ve sürdürülebilirliğin Orman Genel Müdürlüğün ana temel ilkelerini oluşturduğunu söyleyen Bölge Müdürü Keskin, “Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'in dediği gibi “Daha Yeşil Bir Türkiye için elele” ve ekip olarak güzel çalışmalara imza atmak için çalışarak, ormancılığımızı daha ileriye götürmemiz gerek.

Müdür Keskin; Meslektaşlarının konularına hakim ve mevzuata uygun çalışabilmeleri için eğitim konusuna öncelik vermelerini, sahada eğici ve öğretici olmanın öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

“Vatandaşlardan gelen talepler anında değerlendirilmeli”

Keskin, vatandaşlardan gelen taleplerin anında değerlendirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesini ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iyi ilişkiler içerisinde olup, problemlere karşı çözüm odaklı olunmasının önemine değindi.

2020 yılının ormancılık ve teşkilat açısından güzel işlere imza atılan bir yıl olmasını temenni eden Bölge Müdürü Hasan Keskin, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, başarılı ve verimli bir yıl dileklerini iletti.

Toplantıda tüm Şube ve İşletme Müdürleri; 2019 yılında yaptıkları faaliyetler ile ilgili birer sunum gerçekleştirirken, birimlerinin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler vererek, karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerini ortaya koydular.

Bölge Müdürü Hasan Keskin toplantı sonunda çalışmalar üzerinde genel bir değerlendirme yaparak, tüm ekip arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti ve yeni yılda aynı azim ve heyecanla çalışılması dileklerini iletti.