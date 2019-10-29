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Orman Bölge Müdürü Keskin: "Üretimde öncelik kalitedir"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, üretim sahalarında işçilerle yaptığı görüşmede, üretimde kalitenin öncelikleri olduğunu belirtti.


Doğru ağaç kesme teknikleri konularında üretim işlerinde çalışan işçileri bilgilendiren Keskin, standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken konuları da aktararak, iş güvenliği tedbirlerinin alınmasının önemine değindi.


Üretim işinde çalışan vatandaşlarla da sohbet etme imkanı bulan Bölge Müdürü Keskin, üretim işlerinde karşılaşılan sorunlar üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulundu ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kendilerine kolaylıklar diledi.


Bölge Müdürü Keskin'e arazi programında Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Korucuk Orman İşletme Şefi İsmail Aydoğan ve Alasöğüt Orman İşletme Şefi İbrahim Badik eşlik etti.

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