İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orman Bölge Müdürü Keskin'den İl Kültür Müdürü Ünal'a ziyaret

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan Zekeriya Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan Zekeriya Ünal'ı makamında ziyaret etti.


Görüşmede yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Bölge Müdürü Keskin, Zekeriya Ünal'a çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyarette, Kütahya'nın tanıtımı, yapılabilecek kültür sanat etkinlikleri ve ormancılık çalışmaları hakkında görüşüldü.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Zekeriya Ünal, Bölge Müdürü Hasan Keskin'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.