Orman Genel Müdürü Karacabey: "54 ilde 554 yangına müdahale ettik"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "15 gün içinde 54 ilde 554 yangına müdahale ettik, var gücümüzle çalıştık. Bizler, 7-24 görevi başında, ormanlarımızı koruma ve kollamanın çabasındayız" dedi.

Karacabey, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Bekir Karacabey; Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Şube Müdürleri ile Kütahya Orman İşletme Müdürü ve Orman İşletme Şefleri tarafından Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde karşılandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Aydın ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz da eşlik etti.

Yeni göreve atanan Bölge Müdürü Kemal Kayıran'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey; Orman Genel Müdürlüğünün kocaman bir aile olduğunu, nerede görev alırsak alalım önemli olanın o ailenin bir parçası olduğumuzu bilmekten geçtiğini belirterek, Kayıran'a Kütahya'daki çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e ziyaretleri için teşekkür eden Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran; başarı için ekip ruhu ve disiplin ile çalışmanın önemine vurgu yaptı ve çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Makamda yapılan ziyaretin ardından Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürü ve İşletme Şeflerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi.

"Doğa ve yeşili en sağlıklı şekilde gelecek nesillere aktarmanın çabasındayız"

Toplantıda, Orman Genel Müdürlüğü tarafından alımı yapılan personel ve yeni kurulan şefliklerden bahseden Karacabey, “Şeflerimize gerekli eğitimlerimizi verelim, arada boşluklar olmasın ki çalışmalarımızda daha verimli sonuçlar alabilelim. Sizlerden tecrübelerinizi gençlere aktarmanızı, onlara her konuda destek olmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.

Karacabey orman yangınlarına da değindi.

"Yaz aylarında tüm Teşkilatımız yangınlarla büyük bir mücadele verdi" diyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “15 gün içinde 54 ilde 554 yangına müdahale ettik, var gücümüzle çalıştık. Topluma bu mücadelemizi çalışmalarımızı aktarabilmeliyiz. Bizler 7-24 görev başında, ormanlarımızı koruma ve kollama çabasındayız. Hepinize yarınlara doğamızı ve yeşilimizi en sağlıklı şekilde aktarma çabanız için teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantının sonunda bir aile meclisinde olunduğunu dile getiren Karacabey, sorunların rahatlıkla konuşulması gerektiğini söyledi ve istek ve önerileri dinledi, çözüme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından Bölge Müdürü Kemal Kayıran başta olmak üzere tüm idari kadroya ve personele teşekkür eden Karacabey, Kütahya'dan ayrıldı.