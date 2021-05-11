Orman sahalarında doğal gençleştirme çalışmaları

Orman İşletme Müdürlüğü Yeşildağ Orman İşletme Şefliği 47 nolu bölmede 38,4 hektar alanda yapılan tabi tensil çalışmaları sonuç vermeye başladı. Sahada yapılan tohumlama çalışmaları sonucunda yoğun şekilde çimlenmeler gözlendi.

Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Yeşildağ Orman İşletme Şefi Niyazi Hakan Dinkçi tabi tensil sahasında incelemelerde bulundu. İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, karaçam tabi tensil sahasında yaptıkları gençleştirme çalışmalarının başarısını yaptıkları arazi incelemelerinde gördüklerini söyledi.

İşletme Müdürü Erdem, “Gençleştirme çalışmaları dahilinde 15-16 Nisan tarihlerinde sahamıza 120 kilogram tohum takviyesi yaptık. Şimdi yoğun şekilde çimlenmeler görüyoruz. Yarınlara sağlıklı ormanlar taşımak ve geleceğe nefes olmak için ekip olarak çalışıyoruz. Yeşildağ Orman İşletme Şefimiz Niyazi Hakan Dinkçi başta olmak üzere sahada görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.