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Ormanda dolaşan off-road ekibinin önüne ayı çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan boz ayı, doğa sporcuları tarafından görüntülendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan boz ayı, doğa sporcuları tarafından görüntülendi.


Yaylacık ormanı içlerinde dolaşan off-road ekibi, önlerine çıkan boz ayıyı son anda fark ettiler ve cep telefonu ile görüntülediler.


off-road ekibinden Abdullah Bal, " off-road ekibi olarak arkadaşlarla ormandan eve döneceğimiz sıra aniden önümüze ayı çıktı. Uzun bir süre önümüzden koşarak ormanın derinliklerine doğru giderek gözden kayboldu" dedi.

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