Ormanda mahsur kalan ailenin imdadına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yetişti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanda gezintiye çıkan ancak yoğun sağanak yağış nedeniyle araçlarıyla ormanda mahsur kalan aileyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri evlerine ulaştırdı.

Tavşanlı ilçesinde, 112 çağrı merkezine gelen ihbar sonucu ormanda mahsur kalan aileye ulaşmak için Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve zor durumda kalan aile kurtarıldı. Ormanda gezintiye çıkan ancak yoğun sağanak yağış nedeniyle araçları ile ormanda mahsur kalan aile, orman teşkilatının araçlarıyla evlerine ulaştırıldı.

Sağanak yağış nedeniyle sele dönüşen yolda aracın içinde kaldıklarını ve hareket edemediklerini belirten aile üyeleri, orman teşkilatı personelinin güvenle kendilerini evlerine ulaştırdığını belirterek, ekiplere teşekkür etti.