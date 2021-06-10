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Ormanlık alana atılan çöpler temizlendi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyü ormanlık alanına atılan çöplerin, muhtarlık tarafından temizlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyü ormanlık alanına atılan çöplerin, muhtarlık tarafından temizlendiği bildirildi.


Bezirgan köyü Muhtarı Resul Baydar, yaptığı açıklamada, ''Köyümüzün arazilerine ve ormanlık alanlara çöp ve moloz atılmış. Muhtarlık olarak kepçe ile çeşitli bölgelerde olan çöp ve atıkları temizledik. Köyümüz ve çevre köylerdeki vatandaşlardan isteğimiz ormanlarımıza asla çöp atılmamasıdır. Lütfen ormanlarımızı koruyalım'' dedi.

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