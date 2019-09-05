Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan kızıl tilki tedavi altına alındı

Kütahya'da bir vatandaş tarafından ormanlık alanda yaralı bulunan kızıl tilki tedavi altına alındı.

İsminin açıklanması istemeyen bir kişi, yürüyüş yaptığı sırada ormanlık alanda yaralı bir kızıl tilki ile karşılaştı.

Vatandaş, tilkiyi aracıyla Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevi'ne getirdi.

Sol ön bacağında yarası olan tilki, daha kapsamlı bir tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Yetkililer, tilkinin tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildiler.