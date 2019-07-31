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Ormanlık alandaki yangın korkuttu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan yandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan yandı.


Yangın, saat 13.00 sıralarında Tavşanlı ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yeniköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi.


Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın çevrede bulunan orman işçileri tarafından ihbar edilmesi ile olay yerine gelen 5 orman arazözü ile kısa sürede söndürüldü. Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ bizzat kendisi de arazöz üzerine çıkarak söndürme çalışmasında bulundu.


Söndürmenin ardından ekipler soğutma çalışmasına geçti.


Bu arada yangının olduğu alanda yüksek gerilim hattı geçişi için çalışmaların yapıldığı bilgisi edinildi.

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