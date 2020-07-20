Örnek muhtar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, mahalledeki engelli ve gazilerin oturmaları için evlerinin önlerine bank yerleştirdi.

Şehitler Mahallesinde gerçekleştirdiği örnek girişimlerle dikkat çeken Muhtar Mehmet Özkan, son olarak kendi imkanlarıyla yaptırdığı 25 oturma bankını mahalledeki engelliler ve gazilerin evlerinin önleri ile çamaşırlık ve cami önlerine yerleştirmesi mahalle halkı tarafından takdirle karşılandı.

Muhtarlık olarak engelli vatandaşlara ve gazilere her konuda yardımcı olmayı kendilerine borç bildiklerini söyleyen Muhtar Özkan,” Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın sorunlarını yüreğimizde hissederek, her konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.