Örnek Muhtar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy köyü Muhtarı Tayfun Bütün, sosyal medya aracılığıyla soru bankasından sorduğu zeka sorularını en kısa sürede bilen öğrencileri ödüllendiriyor.

Muhtar Tayfun Bütün, son olarak sosyal medya aracılığıyla soru bankasından sorduğu zeka sorusunu en kısa sürede cevaplayan Dereköy Ortaokulu 8/A sınıf öğrencisi Cevdet Demirtaş'ı bir miktar parayla ödüllendirdi. Muhtar Bütün, öğrencileri teşvik etmek amacıyla soru sorma uygulamasına devam edeceğini, ancak bir öğrenciye bir defa ödül vererek diğer öğrencilerin de ödülden faydalanmasına imkan sağlayacağını söyledi.