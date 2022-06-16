Ortaokul öğrencileri Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıfı öğrencileri sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde öğretmenleri Mehmet Ali Songür rehberliğinde Laleli Camii'ni ve Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret ettiler. Öğrenciler Laleli Camiye yaptıkları ziyarette musalla yeri, şadırvan, mihrap ve minber gibi yerlerin yanı sıra abdest alma, cemaatle namaz kılma, kamet, müezzinlik konularında bilgilendirildi.

Gelecek nesillere güzel bir dünyayı miras bırakmanın ancak onları iyi yetiştirmekle mümkün olacağını söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Ali Songür, " Çocuklara erken yaşta camileri sevdirmek önemlidir. Onları camileri sevdirmek ve alıştırmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz inşallah " dedi.