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Ortaokul öğrencileri ve velilerinin Bursa'ya kültür gezisi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi ortaokul öğrencileri ve velileri için Bursa iline kültür ve tarih gezisi düzenlendi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi ortaokul öğrencileri ve velileri için Bursa iline kültür ve tarih gezisi düzenlendi.


Gezide öğrenci velileri ve öğrencilere, Ulucami, Osman Gazi, Orhan Gazi Türbeleri Saltanat Kapısı, Hanlar Bölgesi gezdirilerek tarihi kalıntı ve mimari yapılar hakkında bilgiler verildi ve detaylı bir şekilde incelendi.


Bursa'nın dini, tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden öğrenciler gezilerin dini, kültürel, eğitsel ve sosyal bakımdan çok yararlı olduğunu söylediler. Bu tür gezilerin her zaman düzenlenmesi gerektiğini dile getiren öğrenci velilerii gezinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz'' dediler.

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