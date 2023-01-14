Ortaokul öğrencilerine uygulamalı ders

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan Köyü Ortaokulu öğrencilerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nde hac ibadeti konusu okul bahçesinde Kabe maketi etrafında uygulamalı olarak anlatıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Serkan Hancı, ”Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde hac ibadeti konusunu nasıl daha iyi anlatabiliriz diye öğretmenimizle konuştuk. Kabe maketini öğrencilerimizle beraber hazırladık. Konuyu sadece 7. sınıflara değil, bütün okul öğrencilerimize uygulamalı olarak anlatmaya karar verdik. Öğretmenimiz gerekli bilgilendirmeleri sınıflara yaptı. Uygulamayı okulumuzun bahçesinde Telbiye duası eşliğinde gerçekleştirdik. İdareci ve öğretmenlerin öncülüğünde yapılan etkinlik öğrenciler tarafından dersi yaşayarak öğrenmeleri ve bilgilerin kalıcı olması büyük ilgi duyularak işlenmiş ve görsel yaşanmışlıkların hafızadaki kalıcılığı vurgulanmış oluyor. Öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.