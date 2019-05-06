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Ortaokul öğrencilerine yıl sonu mezuniyet töreni

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu 8.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri için 2018-2019 yıl sonu mezuniyet töreni gerçekleştirildi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet törenine, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, öğrenci velileri ve yakınları katıldı.


Öğrencilerin hazırlamış oldukları etkinliklerin yapılması, flama ve bayrak devir teslimi, öğretmenlerin konuşmalarının ardından, mezun olan öğrencilere temsili diplomaları Kaymakam Abbasoğlu, Belediye Başkanı Akağaç ve kurum amirleri tarafından verildi.


Kep atma töreniyle ve pasta kesiminin ardından program sona erdi.

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