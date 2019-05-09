Ortaokul öğrencilerinin bilim ve kültür gezisi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Eskişehir'de bilim, kültür ve sanat gezisinde bulundu.

Eskişehir'de Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisinde bulunan Deney Merkezi, Uzay Evi, Hayvanat Bahçesi, Sualtı Dünyası, Masal Gemisi ve Masal Şatosu'nu gezen öğrenciler, öğle yemeğinin ardından Atlı Han'ı gezmek üzere Tarihi Odunpazarı Evlerine geçtiler. Turun tamamlanmasının ardından dönüşe geçen öğrenciler, gezinin kendileri için eğlenceli ve öğretici geçtiğini söylediler.

Aslanapa Ortaokul Müdürü Yasin Atmaca, yaptığı açıklamada, "Eskişehir'e bilim, kültür ve sanat gezisi düzenlemekteki amacımız, öğrencilerde güven ve sorumluluk duygusu oluşturmaya, kendini ve öncelikli ilgi alanlarını keşfetmesine ve beceriler kazanmasına imkan sağlamak" diye konuştu.