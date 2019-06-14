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Ortaokul öğrencilerinin yıl sonu sergisi ilgi gördü

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi törenle açıldı.


Açılış törenine Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Belediye Başkanı Halil Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya ve idare amirleri katıldı.


Çavdarhisar Ortaokul Müdürü Canip Özkan, ''Büyük emekler sonucunda ortaya çıkan öğrenci çalışmalarının sergilendiği yılsonu Görsel Sanatlar sergimizi gerçekleştirdik.. Sergi açılışını gerçekleştiren protokol üyelerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin el emeği göz nuru çalışmaları büyük takdir topladı. Tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum'' diye konuştu.

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