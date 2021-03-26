Ortaokul öğrencisi Başkan Işık'a şiir yazdı

Yazdığı şiiri, Başkan Işık'ı ziyaret ederek okuyan Şakar, Başkan Işık'ı ve icraatlarını çok sevdiğini dile getirdi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık adına şiir yazan Akşemsettin İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Emine Eslem Şakar, Başkan Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yazdığı şiiri bizzat okuyan Şakar, Başkan Işık'ı ve Kütahya için yaptığı hizmetleri çok sevdiğini dile getirdi.

Başkan Işık, yapılan ziyaretten ve kendi adına yazılan şiirden memnun olduğunu ifade ederek, “İlimizin güzel çocuklarından birisi olan Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emine Eslem Şakar, benim adıma bir şiir yazmış. Hediye olarak bana takdim etti. Kızımıza ve ailesine teşekkür ediyorum” dedi.