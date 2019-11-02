Ortaokula Z-Kütüphane

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymul Ortaokulu'na kazandırılan Z-kütüphanenin açılışı Vali Ömer Toraman tarafından yapıldı.

Vali Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa tarafından Moymul Ortaokulu'ndaki Z-kütüphanenin açılışı sonrası kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Ömer Toraman ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit daha sonra öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti.

80 metrekare alandan oluşan Z-Kütüphanenin içerisinde 1000 kitap bulunuyor. Kitap sayısının zamanla artırılacağı Z-kütüphanede ayrıca satranç odası bulunmakta ve burada farklı zeka oyunları yer almakta. Bu arada Z-kütüphane içerisinde bulunan üst düzey özelliklerde 7 bilgisayar öğrencilere hizmet veriyor.