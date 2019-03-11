Ortaokulda mangala turnuvası

Kütahya'nın Çavdarhisar Ortaokulu öğrencileri, düzenlenen Mangala Turnuvası'nda kıyasıya yarıştı.

Mangala sevgilerini ve kabiliyetlerini bir turnuvada göstermek isteyen öğrenciler, birbirleriyle zeka ve stratejilerini yarıştırdı. Öğrencilerin stratejik düşünme kabiliyetlerini geliştirmek için yapılan turnuvaya bütün sınıflar katıldı.

Çavdarhisar Ortaokulu Müdürü Canip Özkan, ''Bu oyun öğrencilerimize sabretmeyi, rakibe saygı duymayı ve en önemlisi matematik bilgilerini geliştirmeyi öğretiyor. İlk başta oyunun kurallarını öğrenmekte ve oyunu çözmekte zorluk çeken öğrencilerimiz, oyunda yenmeyi, yenilmeyi ve rakibin taşlarını takip etmeyi öğrendikçe oyundan keyif almaya başladılar'' dedi.

Özkan, ''Okul idaresi olarak bir Türk zeka ve strateji oyunu olan mangala turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz teneffüslerde ve öğle aralarında arkadaşları ve öğretmenleri ile turnuvalar düzenlemekte ve bu da zeka gelişimlerine önemli katkı sunmaktadır'' diye konuştu.

Mangala turnuvasında finaldeki rakibi 7/-C sınıfından Kerem Eerdem'i yenen 7-A sınıfından Alpemre Kazak şampiyon oldu.