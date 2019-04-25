Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Şaphane Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen Ortaokullar arası bilgi yarışmasına Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve protokol üyeleri katıldı.Yarışma, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Genel kültür ve Matemeatik sorularından oluşan yarışmada Şaphane Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri birinci, 75.Yıl Ortaokulu ikinci, üçüncülüğü ise Karamanca Ortaokulu kazandı.

Yarışma sonunda dereceye giren okullar ve temsilcilerine ödülleri protokol tarafından verildi.