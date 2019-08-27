Ortaylı 'Büyük Taarruz ve Dumlupınar'ı anlattı

Dr. İlber Ortaylı Kütahya'da konferans verdi.

Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleşen “Büyük Taarruz ve Dumlupınar” konulu konferansa; Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcıları Halil İbrahim Ertekin ile Arif Yalçın, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bazı daire müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

30 Ağustos Zaferi ile birinci dünya savaşının fiilen bittiğini; 1923 Lozan Anlaşması ile savaşın hukuken sona erdiğini anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “İmparatorluğumuzun şark Rumeli'deki vatanı kaybetmesiyle başlayan uzun ve makus talihimiz ancak ve ancak 30 Ağustos'ta milleti ve haysiyeti dünyaya, kendilerine göre düzenlemeye kalkan düzensiz büyük devletlerin bir kere daha hizaya gelmesiyle sona ermiştir. Türk milletinin gücünü, dayanmasını örgütleyen Türkiye komutanlarıdır. Türk Ordusu tarihte tartışılmayacak biçimde zaman ve zeminlere uyum sağlayarak her zaman için en iyi komuta sınıfını meydana getirdiğini bir kere daha göstermiştir” dedi.

“26 AĞUSTOS TESADÜF DEĞİL”

26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bilinçli bir şekilde seçildiğini açıklayan Ortaylı, “26 Ağustos günü için size yazılı olmayan bir belge vereyim. Türk büyükelçisi Müfit Özdeş, 26 Ağustos tarihinin Mustafa Kemal Paşa tarafından kasten seçildiğini söylemiştir. Çünkü 26 Ağustos 1071'in (Malazgirt Zaferi) ve Ağustos 1526'nın (Mohaç Zaferi) tekrarlanmasını istiyor. Birisinde Sultan Alparslan Anadolu kapılarını açtı; ikincisinde Kanuni Süleyman Hazretleri Mohaç Ovası'nda, çok iyi savaşçıları ve kudretli Macar ordularını yeksan etti bir günde. İşte bu, şimdi de vatanın son parçasına saldıran düşmanını durduruyor ve atıyor. Bu çok önemli bir olay. Onun için bu tarih böyle tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“AĞUSTOS AYI TÜRKLER İÇİN BAYRAMDIR”

Ağustos ayının Türkler için önemine dikkat çeken Ortaylı, “Ağustos ayı kesinlikle bayramdır. Bunu size ifade ediyorum; çünkü bu tarih bir tesadüf değildir. Türkler belirli mevsimlerde, klasik dönemlerde savaşa hazırlanırlar. Avrupa seferlerine nisanda çıkarlar, genellikle sefer ağustos ve eylülde sona erer. 16 ve 17. asırda böyleydi. 20. asırda da aşağı yukarı bunun tekrarı oluyor. Ağustos bizim için önemli bir aydır. Herkes için kutlu olsun" dedi.

“BÜTÜN YÜKÜ BU TOPRAKLAR ÇEKTİ”

1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Ege'de çok büyük zorluklar yaşandığından söz eden Ortaylı, "Memleketin bir kısmı Sarıkamış'tan sonra Rus işgaline düşmüştür. Orada asker toplanamadı. Bütün yükü, Kastamonu vilayetinden başlayarak, Orta Anadolu, Çukurova ve bilhassa Ege Bölgesi ve Trakya'ya kadar olan kesim çekti. Ondan sonra da mütarekede çok büyük sıkıntılar çekildi. Yunan işgali hakikaten hoş değildi. Belki İngiltere kendi ordusuyla savaşa girseydi bu kadar tepki çekmezdi. Bunlar ananesi olmayan, disiplinsiz Balkan milliyetçileriydi. Onun için Ege Bölgesi'nde çok çok büyük zorluklar yaşandı. Bu savaşın bittiği son ana kadar çok açıktır. Onun için bu bayram burada özel bir öneme sahiptir” diye konuştu.

Zafer Haftası etkinliklerinde Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Kütahya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Ortaylı'ya Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de temeli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan ve Kurtuluş Savaşı'nın sembolü olan Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtının minyatürünü takdim etti.(EFE-)