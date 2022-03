Oryantiring İl Birinciliği Müsabakaları Tavşanlı'da gerçekleştirildi

Oryantiring İl Birinciliği Müsabakaları, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Tesisleri'nde okulları adına hedef bulmak için yarışan öğrenciler kıyasıya mücadele ettiler. Hedefleri ararken sporcular, Göbel Termal Tesisleri'ni de tanıma imkanı buldu. Yarışmalarda, Kütahyalı hakemlerin yanı sıra geçtiğimiz ay Antalya'ya kamp için gelen Ukraynalı iki antrenör de görev aldı. 100 sporcunun katıldığı il birinciliği küçük yıldız ve gençler kategorilerinde yapıldı. Derece yapan sporcular ödüllerini aldı ve birincilik elde eden sporcular grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Oryantiring yarışına katılan sporculardan Hasan Hüseyin Akay, "Yarışmamız koşma ve yön bulma ile ilgili. Elimize aldığımız harita ile yönümüzü de tayin ederek sırasıyla hedeflere ulaşıyoruz" diyerek güzel bir yarış olduğunu ifade etti.

"Ukraynalılar kahramanca ülkesini savunuyor"

Müsabakalara katılan Oryantiring Ukraynalı Milli Takım Antrenörü Andrey Agyevski, ülkesiyle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Andrey Agyevski, "Ben Ukraynalıyım. Oyantiring Ukrayna Milli Takımı'nın antrenörüyüm. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye kamp yapmaya geldik. Brezilya'da düzenlenecek olan olimpiyatlara Antalya'da hazırlanıyoruz. Şu anda Türkiye'de kalıyoruz, çünkü Ukrayna'da durumlar çok kötü. Rus ordusu şehirlerimizi, köylerimizi bombalıyor. Hiçbir sebep olmaksızın insanlarımızı öldürüyor. Ülkemizi kontrol altına almak istiyorlar. Benim ailem şu anda Kiev'de. Diğer koçumuzun ailesi Harkiv'de. Harkiv yok edilen büyük bir şehir, daha da kötüsü 1 milyon insan yaşıyor. Bir sürü insan bir sürü çocuk öldürüldü. Her gün tanklarla şehirleri bombalıyorlar ama bizim halkımız onlarla savaşıyor, direnmeye devam ediyor. Yaşlı insanlar, çocuklar, kadınlar hepsi savaşıyorlar. Benim ailem Kiev'de yaşıyor. Güvenlik önlemlerini aldılar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ruslar her gün balistik füze kullanıyorlar ama bizim ordumuzun savunması iyi. Şu an Bursa İnegöl'de kalıyoruz. Türkiye çok misafirperver bir ülke. İnsanları görünce şok oldum. Türkiye'nin çok güzel yerleri ve misafirperver insanları var" ifadelerini kullandı.