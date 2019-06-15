OSB'ye Jandarma Karakolu

OSB'de düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış törenine; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ile Başkan Vekili Emin Yüce, iş adamı Rıza Güral, bazı daire müdürleri ile sanayiciler katıldı.

Kütahya OSB Jandarma Karakolunun yapımında başta iş adamı Rıza Güral olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Ömer Toraman, “Karakol, OSB'yi merkez alarak etrafındaki mahalle ve köyleri de kapsayacak şekilde eğitimini almış, alanında ihtisaslaşmış profesyonel personeliyle hizmet verecek. Profesyonel ekiplerimizle kaliteli ve nitelikli hizmet sunacağız. Kütahya emniyet ve asayiş açısından fevkalade huzurlu bir il. İnşallah buna karakolumuzla katkı sağlamaya devam edeceğiz. Karakolumuzun yapımına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini Vali Ömer Toraman beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kesti.