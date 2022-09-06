Osman Önder'in eserleri kitap haline getirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, öğretmen, yazar ve şair Osman Önder'in eserleri toplanıp hazırlanarak Gediz Belediyesi Kültür Yayınları arasında yerini aldı.

Gediz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Osman Önder'in “Aşık Umur” kitapları ve şiirleri adlı 176 sayfalık kitap basımı yapılarak Gediz Belediyesi Kültür Yayınlarına kazandırıldı.

Gediz'i fetheden komutan Umur Bey'e büyük hayranlık beslediği için “Aşık Umur olarak anılan Osman Önder, kalemi ve kelamıyla Gediz tarihine ışık tutan önemli şahsiyetler arasında yer alıyor.

Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Kuvayı Milliye saflarında yer alan Osman Önder, çeşitli yıllarda yayınladığı; Gediz Zelzele Destanları, Gedizli İbrahim Efe, Gediz Fatihi Umur Bey, İslamoğlu ve ölümünden sonra yayınlanan Gediz'in Tarihçesi adlı eserleri, kendi gayretleriyle yaşanan olayları ve Gediz kültürünü yansıtarak kaleme aldı.

Osman Önder'in, gerek vatan sevgisi gerekse kültürel çalışmaları ile sadece Gediz açısından değil, Ülkemiz tarafından da iyi tanınması ve anlaşılması gereken bir değer olduğunu söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “ Kitapları ve Şiirlerinin toplanıp hazırlanarak Belediyemiz Kültür Yayınlarına kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gediz Belediyesi olarak kültür yayınları çatısı altında Gediz'in tarihine ve sosyokültürel yapısına ışık tutan birçok çalışmayı destekleyerek hayata geçirdik. Bu eserimizi de kültür yayınlarımıza kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz” açıklamasında bulundu.