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Osmanbey ortaokulu küçük erkekler masa tenisi takımı il birincisi oldu

Kütahya il merkezinde yapılan, ortaokul küçük erkekler masa tenisi müsabakaları sona erdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinden Osmanbey ortaokulu küçük erkekler masa tenisi takımı il birincisi olarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.


Simav Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz “ İlçemizdeki spor başarı halkalarına bir yenisini ekleyen Osmanbey Ortaokulu'nun başarılı küçük sporcularını, Okul Müdürü Hüseyin Kaygusuz'u, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Abdurrahman Aydoğdu'yu tebrik eder, sürdürülebilir başarılar dileriz. O bir küçük geleceğimize sporla dokunan her bir öğretmenimize selam olsun” dedi.

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