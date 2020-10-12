"Osmangazi Mahallesi sakinleri, kaderine terk edilmiş vaziyette hakkını arıyor"

Ali Fazıl Kasap, Kütahya'da yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Osmangazi Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Osmangazi Mahallesi sakinlerinin kentsel dönüşümden dolayı mağdur edildiğini iddia eden Kasap, “İnsanları haksız ve hukuksuz bir şekilde evlerinden etmek hangi vicdana sığar?” dedi.

Roman vatandaşlarında yoğun olarak yaşadığı Osmangazi Mahallesi sakinlerinin yaşanan hukuksuzluğun bir an önce giderilmesi gerektiğini söylediklerini belirten Kasap, "Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız yerinde dönüşüm istiyor. Kentsel dönüşüm kararını alanlar ise mahalle sakinlerini zorlayarak bu bölgeden çıkmasını istiyor. Şu anda Osmangazi Mahallesi'ne otobüs seferleri kaldırılmış durumda. Mahallede yaklaşık 3 aydır internet yok. Birçok öğrenci uzaktan eğitime dahil olamıyor. Elektrikler sık sık kesiliyor. Su kullanımında tazyikten ve basınçtan dolayı zorluklar yaşanıyor. Yıkılan evlerin enkazları ortada yerde dururken mahallede yaşayan vatandaşlar güvenlik endişesi yaşıyorlar. Bu tam anlamıyla mahalle sakinlerini yıldırma ve haklarından vazgeçirme halidir. Osmangazi Mahallesi şehrin ortasında kaderine terk edilmiş vaziyette hakkını arıyor. Biz Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan ve mağdur edilen vatandaşlarımızın sorunları çözülünceye kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.