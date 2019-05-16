Osmanlı geleneğini Ramazan'da da yaşatıyor

Kütahya'da, Osmanlı'dan kalma 'Askıda' geleneği, Ramazan ayında da yaşatılıyor. Yaklaşık 50 yıldır ‘Askıda iftar' geleneğini yaşatan lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün 160 kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

Yıllardır yardımsever vatandaşların vermiş oldukları paralar ile Kütahya'da Ulu Cami çevresindeki yoksullara sıcak bir aş veren Himmet Çakubay, bu Ramazan'da da yemek vermeye devam ediyor. Hayırsever vatandaşların çok olduğunu söyleyen Himmet Çakubay, kayıtlarını tutmuş olduğu defteri göstererek bu Ramazan hiç boş gününün olmadığını söyledi.

Babasından kalma dükkanda 1975 yılında bu yana devam eden askıda geleneği yaşatmaya çalıştığını belirten Himmet Çakubay, iftarda yoksullara 4 çeşit yemek yaparak ikram ettiğini ifade etti.

Çakubay, "Burası babamdan kalma bir dükkan, 1975'den buyana işlettiğimiz bu dükkanda hürriyet caddesinde bulunan toptancılar destek veriyordu, o zamanda destekte azdı şimdi hayırsever vatandaşlarda çoğaldı bu gün 29 oruç doluyuz. Kimisi yarım veriyor iki kişiyi birleştiriyoruz. Kimisi ise tek başına veriyor. Elimde bir defter var, hayırseverlerin verdiklerini oraya yazıyorum ve sadece ben ulaşıyorum. Ayrıca yapmış olduğumuz bu iş karşılıklı güvene de dayalı. 50 yıldır burada alan el ile veren eli buluşturuyoruz. Geleneksel oldu artık bu iş" dedi.

'Her gün 4 çeşit yemek var'

Bir iftarın masrafını bin 300 lira olduğunu söyleyen Çakubay, "İftarı bu sene bin 300 lira yaptık bunun içinde et yemeği, çorba, pilav, tatlı, salata eleman masrafı derken biraz geçiyor ama olsun. İftar saatinde 110 kişi dolduruyoruz, sonra dışarıda kalan 40 50 kişiyi de alıyoruz. Yani günlük 150 200 kişiye iftar veriliyor. Bu havali de zaten başka yapan yok. İhtiyaç sahipleri de Allah razı olsun diyorlar. Bizde elimizden geldikçe yardım etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.