Osmanlı tarihi, Emet'in kültürü ve yöresel lezzetler bir arada

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 'kültür evi' adı altında hizmet veren mekan içerisinde, Osmanlı dönemine ait eserler, bölgeyi tanıtan resimler ve tamamen organik ürünlerden hazırlanan menüler, vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Osmanlı döneminden kalma 2 katlı ahşap binada hizmet veren 'Emet kültür evi', yöresel lezzetleri tatmak isteyen ve oluşturulan şark köşelerinde tarihi yaşamak isteyenlerle dolup taşıyor. Ayrıca kültür evinde bölgenin meşhur lezzetleri tarhana, keşkek ve cimcik özel olarak yaptırılıp müşterilere servis ediliyor ve talep edenlere satılıyor. Ayrıca Kültür evinde isteyen herkese sabahları bedava çorba veriliyor.

Kültür evini ziyaret eden vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda, çok farklı bir ortam olduğunu, yöresel lezetlerin tamamen organik olduğu için çok ilgi çektiğini ve içeride oluşturulan tarihi havayı hiç bir yerde görmediklerini belirttiler.

Vatandaşlar, özellikle çalışanların yöresel kıyafetlerle samimiyet içerisinde müşterileri karşılaması, bölge insanının Anadolu kültüründe var olan misafirperverliği açıkça sergilediğini ifade ettiler.

İşletme sahibi Mustafa Uçak, yaptığı açıklamada, ''1925 yapımı bir evi restore ettik. Atamızın yadigarı. Bizim doğup büyüdüğümüz ev. Tabiki bu evlerde yaşam bittiği için şimdi sosyal içerikli bir mekan haline dönüştürdük. Ege bölgesi daha çok hamurun yendiği bölgedir, bizde hamuru çok ön planda tutuyoruz. Erişteyi hem satıyoruz hem de pişmiş olarak servis yapıyoruz. Yöremizin meşhur ürünü cimcik'i hanımlarımız yapıyor biz satıyoruz. Termal bölgesi olduğumuz için yöremizden kili besliyoruz ve bunu krem haline dönüştürdüğümüzde termalle birleştiğinde muazzam bir şifa kaynağını dönüşüyor. Yine keşkeğimiz çok meşhurdur. Türkiye'nin her yerinde keşkek yapılır ama Emet'in keşkeği ayrıcalıklıdır'' dedi.