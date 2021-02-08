Otizmli genç kızın Kur'an aşkı

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan engelli Nazlı Deniz Ceylan, azmiyle Kur'an-ı Kerim'i okumaya öğrendi.

Fahri Kur'an Kursu öğreticisi Havva Biçer'in verdiği eğitim ile Kur'an-ı Kerim'i hatmeden eden Ceylan, bundan sonraki hedefinin hafızlığa devam etmek olduğunu ifade etti.

19 yaşındaki Nazlı Deniz Ceylan, "Kur'an-ı Kerim'i okumaya çok seviyorum. Bundan sonra da çok çalışıp hafız olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Otizmli genç kızın annesi Canan Yıldırım Ceylan, aktif bir öğrenci olan kızının bir çok dalda başarılarının olduğunu söyledi. Ceylan, “Evde Kur'an-ı Kerim'i elinden düşürmüyor. Yasin-i Şerif ve diğer kitapları sürekli okuyor. Kızım hafız olmak istediğini söylediğinde, hastalığından dolayı tereddüt etmiştim. Kızım için yapmış olduğum başvuru dikkate alındı. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın bizleri ziyaret etti. Değerlendirme sonucunda, Nazlı'nın hafızlık çalışması birinci basamağına geçişini uygun buldular” dedi.

Nazlı Deniz'e ilkokulda 2 yıl eğitim veren öğretmen Hatice Çıkrıkçı, Kur'an-ı Kerim eğitiminde önemli bir mesafe alan öğrencisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği'nde pandemi öncesi Kur'an- Kerim kursu açtıklarını ve Nazlı'nın bu kursa devam ettiğini belirtti. Aydın, “Kur'an-ı Kerim eğitimini fahri olarak sürdüren Havva Biçer'in bu başarıda katkısı büyüktür. Zaman içerisinde ezber çalışmalarına başlayan Nazlı hafız olmak istedi. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ilçemizi ziyaret ederek, Nazlı kızımızın çalışmalarını yakından görüp değerlendirdik, yaptığı çalışmalardan Kur'an eğitimine engelin olmadığını anladık. Bizler de desteğimizi sürdüreceğiz, inşallah hafız olmasına yardımcı olacağız. Amacımız, Kur'an muhabbetiyle Nazlı'nın zihinsel gelişimine katkıda bulunmaktır” diye konuştu.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız, Nazlı'nın Kur'an-ı Kerim eğitimine çok özel bir ilgisinin olduğu belirterek, desteklerinin devam ettiğini kaydetti.